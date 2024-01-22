حقيقة انتقال أراوخو مدافع برشلونة إلى بايرن ميونخ

ياسر رشاد - القاهرة - تتزايد الأنباء حول احتمالية خروج رونالد أراوخو مدافع برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالاتت الصيفية المقبلة، وارتبط اللاعب بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة بنهاية موسم 2026 المقبل ولم يقوم أراوخو حتى اللحظة بتوقيع عقد جديد وورد أن بايرن ميونخ إضافة إلى مانشستر يونايتد حريصين على ضم أراوخو.

ومن جانبه أكد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، على أهمية أراوخو في برشلونة وعدم رحيله.

وقال ديكو في تصريحات إلى موفيستار: "إنه أحد لاعبي برشلونة الأساسيين في الحاضر والمستقبل. نحن لا نفكر في بيعه، نريده أن يكون سعيدًا وهذا يظهر يوميًا، لا يوجد شيء للحديث عنه. الشيء المهم هو أنه هنا بجوع وبقلب وروح كبيرة".