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المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية السعودية..صور

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريباته اليوم بملعب الاتحاد الإماراتي استعدادا للقاء غدا الاربعاء ضمن معسكر إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 
وتدرب المنتخب على خطة اللعب وراجع المدير الفني مع اللاعبين بعض الجمل المتفق عليها فى التدريبات لتطبيقها فى اللقاء المقرر أن يقام فى الثانية بعد ظهر غدا بتوقيت القاهرة والرابعة مساء بتوقيت دبي .


وتأتي مباراة السعودية ضمن سلسلة لقاءات ودية يتطلع من خلالها الجهاز الفني لمشاهدة وجوه جديدة حيث يتواجد بالمعسكر عدد كبير من اللاعبين فى أعمار سنية أقل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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