أسطورة منتخب مصر يفتح النار على محمد صلاح بعد أزمة المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - فتح هاني رمزي أسطورة منتخب مصر السابق، النار على محمد صلاح بعد أزمة رحيله عن معسكر الفراعنة خلال فعاليات كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يغادر محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، معسكر منتخب مصر الحالي في كوت ديفوار، خلال الساعات المقبلة ، وذلك من أجل استكمال علاجه من إصابته الحالية مع الريدز.

وقال رمزي لدي إم سي سبورت: "المنتخب المصري أكبر من أي لاعب، لا يجب أن ننسى الفريق ونتحدث عن لاعب واحد".

وأضاف: "توقيت خروج صلاح من المعسكر صادم، والمخيب للآمال بالنسبة لي هو أنه كان من الممكن أن يكون معه أعضاء من الطاقم الطبي لليفربول في ساحل العاج لتلقي العلاج".

وتابع: "لن أتخذ هذا القرار أبدًا لو كنت في مكانه. من المحتمل أن ناديه وضعه تحت الضغط، لكن كان من المهم بالنسبة له أن يكون هناك من أجل زملائه في الفريق".

وأتم : "لكنني ما زلت أعتقد أن هذا سيحفز اللاعبين الآخرين على التقدم من أجل مصر ونأمل أن يفوزوا بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد رحيله".