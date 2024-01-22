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أزمة نيوكاسل المالية تُقرب نجمه من الشباب السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الشباب السعودي على بُعد خطوات من التعاقد مع أحد نجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الاتفاق المبدئي على ضم اللاعب مع إدارة ناديه.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة الشباب نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع نظيرتها نيوكاسل لضم المهاجم ميجيل ألميرون خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن الصفقة لم تتم بعد، لكن هناك محاولات جادة من قبل الفريق السعودي للتعاقد مع نجم نيوكاسل، خاصة وأن دوري روشن أصبحت المنافسة به قوية ومثيرة.

وكان ألميرون قد ارتبط أسمه بالرحيل عن نيوكاسل، خاصة وأن النادي يعاني بقوة بسبب الأزمات المادية التي يمر بها خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن ألميرون لديه عقد مع نيوكاسل يونايتد حتى صيف 2026، لكنه قد يرحل بعد الأزمات التي يجدها في النادي الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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