صفقة سوبر على اعتاب الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ايام قليلة تفصل الدوري السعودي من استقبال نجم الدوري الانجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري لاستكمال سلسسلة التدعيمات لاندية روشن.

ويدخل الشباب السعودي فى مفاوضات جادة مع نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي، للتوقيع مع نجم الفريق خلال الايام الجارية.

وعقدت ادارة نادي الشباب السعودي النية ويتبقى رتوش أخيرة لسم صفقة انتقال ميجيل ألميرون بعد الاتفاق الذى تم بين النادى السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي من أجل توقيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الجهاز الفني لفريق الشباب السعودي، قد طلب عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق بالميركاتو لتحقيق متطلبات الجماهير والادارة والوقوف على بعض المراكز التى يحتاجها الفريق الاول لحسمها في فترة الانتقالات الحالية.

ونجح مسؤولو التعاقدات بالنادي السعودي في الوصول لاتفاق مبدئي بين الشباب ونيوكاسل حول صفقة ألميرون، فيما يعقد الأخير النية على اتخاذ تلك الخطوة

وينتهي عقد ألميرون مع نيوكاسل يونايتد في صيف 2026 ، فيما تتصارع الاندية على اتمام التعاقد مع اللاعب بعد اتخاذه خطوة الرحيل في ظل الأزمة المالية.

وفي نفس السياق، اتفقت إدارة النادي السعودي مع نجم الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من صفوف النصر بموافقة صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني لويس كاسترو.

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو موافقته على تدريب فريق الشباب السعودي بعد مفاوضات طويلة بينه وبين إدارة الليوث، نجحت من خلالها بإقناعه بمشروع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية السعودية الصادرة اليوم أن مورينيو أبدى إعجابه بمشروع نادي الشباب ووافق على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة مع وضع بعض الشروط.