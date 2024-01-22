النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم توتنهام الإنجليزي

يستهدف نادي النصر السعودي للتعاقد مع الدولي البرازيلي إيميرسون رويال، لاعب فريق كرة القدم الأول بتوتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرتبط إيميرسون بعقد مع نادي توتنهام هوتسبير حتى 2026، وشارك هذا الموسم في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يتمسك نادي النصر بالتعاقد مع اللاعب.

وأوضحت صحيفة “ستاندرد” البريطانية، أن المدرب لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر طلب التعاقد مع إيميرسون، لتدعيم مركز الظهير الأيمن في النصف الثاني من الموسم الحالي.

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ولا ينوي نادي توتنهام بيع البرازيلي إيميرسون خلال يناير الجاري، خاصة أن العرض المقدم لم يُقنع النادي الإنجليزي، حيث كان يريد التعاقد مع اللاعب مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت التقارير أن النادي السعودي لم يفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب، وسيقدم عرضًا جديدًا خلال الأيام القليلة المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية، الذي من المفترض أن ينتهي في أوروبا 31 يناير الجاري.