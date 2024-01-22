"على رأسهم الخطيب وحسن شحاتة".. أبرز "كباتن" منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رنا خالد:

تأكد غياب نجم الكرة المصرية محمد صلاح عن مباريات المنتخب الوطني المقبلة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا على منح شارة الكابتن للمدافع أحمد حجازي في مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر التي تقام في العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة).

يرصد الخليج 365 أبرز إحصائيات قادة "كباتن" منتخب مصر على مر التاريخ:

حنفي بسطان 1957

لعب بسطان لصالح نادي الزمالك كمدافع، وشارك مع منتخب بلاده حاملا شارة الكابتن في العديد من البطولات، كما كان واحدا من أبرز اللاعبين بكأس أمم أفريقيا الذي حصده المنتخب المصري في 1957.

صالح سليم 1959

انضم صالح سليم للمنتخب الوطني عام 1950، وكان قائد في بطولة أمم أفريقيا التي حصدها لاعبو منتخب مصر عام 1959، وتولى شارة الكابتن مرة أخرى في أمم أفريقيا 1962.

حسن الشاذلي 1974

شارك الشاذلي مع المنتخب في العديد من المباريات وسجل فيها 6 أهداف في كأس الأمم الإفريقية بنسخة 1963، كما يعتبر الهداف التاريخي للكرة المصرية، وحمل شارة الكابتن في نسخة أمم أفريقيا 1974 وفقا للاتحاد المصري لكرة القدم.

حسن شحاتة 1980

نال كابتن حسن شحاتة شارة كابتن المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية لسنة 1980.

محمود الخطيب 1984

لعب الخطيب أول مرة مع المنتخب الوطني في 1974، وحمل شارة الكابتن في 1984، كما شارك في فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 1986.

حسام حسن 1998، 2000، 2002، 2006

سجل النجم حسام حسن الكثير من الأهداف الدولية مع منتخب مصر في نسخ عديدة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحمل شارة القيادة في نسخة عام 1998 ، 2002، 2006 ، وفقا لما ورد بإحصائية الاتحاد المصري لكرة القدم.

عصام الحضري 2017

عقب اعتزال الصقر أحمد حسن حمل حارس عرين المنتخب عصام الحضري شارة القيادة، وقاد المنتخب حتى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2017.

أحمد فتحي 2021

شارك أحمد فتحي مع المنتخب الوطني في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2006، وعام 2008، وعام 2010، وتولى قيادة منتخب مصر عام 2021 خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لتذهب بعدها قيادة المنتخب لنجم ليفربول محمد صلاح.

محمد صلاح 2022

تولى محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر منذ تصفيات أمم أفريقيا عام 2022، تحديدا بمباراة مصر أمام جزر القمر حينما تم استبدال اللاعب عمرو السولية في الشوط الثاني، ليتنازل النني عن الشارة للنجم محمد صلاح، مما جعل حسام البدري المدير الفني للمنتخب،تغيير معايير اختيار الكابتن، ليظل صلاح هو كابتن الفريق.

وبعد إصابة محمد صلاح في مباراة مصر السابقة أمام غانا بشد في العضلة الخلفية، وغيابه عن مباراة اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر، تقرر تولي مدافع اتحاد جدة أحمد حجازي شارة قيادة المنتخب الوطني بدءا من اليوم.