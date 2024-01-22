أولمبياد باريس: نجوم تحت المجهر

الرياص - اسماء السيد - باريس: الظاهرة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الأيقونة الأميركية سيمون بايلز، النهم السويدي أرمان دوبلانتيس والمتوهجة الأميركية شاكاري ريتشاردسون... قبل ستة أشهر من افتتاح اولمبياد باريس تُسلّط وكالة فرانس برس الاضواء على نجوم عالميين من المنتظر أن يتألقوا في العرس الرياضي.

دوبلانتيس.. ملك ستاد دو فرانس؟

سيكون النجم السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس أحد أبرز النجوم في أولمبياد باريس، ومن المتوقع أن يُشعل استاد دو فرانس خلال نهائي مسابقة القفز بالزانة في 5 آب (أغسطس) المقبل.

استحوذ "موندو" على الرقم القياسي العالمي في عام 2020 محطماً الرقم السابق للفرنسي رينو لافيلني (6.17 م). مذاك، يحكم السويدي قبضته على الزانة ويحطم سنتيمتراً بعد الآخر رقمه الشخصي الذي رفعه إلى 6.23 م في الصيف الماضي.

وبعدما حصد جميع الألقاب العالمية، سيكون أولمبياد باريس الاول للسويدي البالغ 24 عاماً في ملعب ممتلئ بالجماهير، بعدما خطا خطواته الأولمبية الأولى في طوكيو صيف 2021 أمام مدرجات خالية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بايلز.. والعودة القوية

تعود ملكة الجمباز سيمون بايلز، المتوجة بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد 2016، إلى قمة مستواها لخوض ألعاب باريس في لباس أبرز المرشّحات بعد خيبة طوكيو.

عام 2021، انسحبت من معظم المسابقات بسبب مشكلات نفسية ومخاوف صحية، معتبرة انها كانت تعاني من فقدان التوازن خلال دورانها في الهواء. انقطعت عن المنافسة قرابة عامين للعناية بنفسها.

عادت إلى المنافسات العام الماضي وتألقت في مونديال أنتويرب بداية تشرين الاول (أكتوبر) لتظهر انها ما زالت الملكة المتوجة على عرش الجمباز. في بلجيكا، أدهشت الجماهير بعدما نجحت في قفزة صعبة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لرياضية.

ويمبانياما.. في عقر داره

تنتظر الجماهير الفرنسية الموهبة الصاعدة في كرة السلة فيكتور ويمبانياما لقيادة منتخب "الديوك" إلى الذهب الأولمبي في عقر داره.

يخوض "ويمبي" الذي تفجرت شعبيته عام 2023، موسمه الاول في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين مع سان أنتونيو سبيرز حيث يحظى باهتمام كبير.

سيكون الشاب الفارع الطول (2.24 م) والبالغ 20 عاماً أمام تحدي بث الحياة في منتخب خرج من الدور الاول في مونديال 2023، خصوصاً في حال مواجهة "الفريق الحلم" (دريم تيم) الأميركي بقيادة "الملك" ليبرون جيمس.

ريتشادرسون... ملكة السبرينت

تنطلق الاميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم في سباق 100 م عام 2023، من أجل تتويج عنقها بالمعدن الأصفر الأولمبي في أشهر المسافات في السباقات السريعة.

ومن المتوقع أن تقاوم العداءة الاميركية المدّ الجامايكي، وتحديداً شيريكا جاكسون وشيلي آن فرايزر برايس.

لايلز... وريث بولت؟

على غرار سباق الـ 100 عن السيدات، من المتوقع أن يقدّم الـ 100 م عند الرجال استعراضا لا مثيل له بقيادة الاميركي نواه لايلز، المتوّج ببطولة العالم ثلاث مرات.

يسعى لايلز (26 عاما) في باريس لحصد ميداليته الذهبية الاولمبية الأولى، بعدما غادر طوكيو خائباً وفي عنقه ميدالية برونزية في 200 م.

يسعى العداء ابن الـ 26 عاما للسير على خطى الاسطوري الجامايكي أوساين بولت بفوزه بذهبيتي 100 و200 م.

أظهر قدراته بعدما فرض نفسه نجماً في مونديال العام الماضي بحصده ثلاثة ألقاب في 100 م و200م والتتابع 4 مرات 100 متر.

ليديكي... ومزيد من الذهب

بطلة أولمبية سبع مرات، وبطلة العالم 21 مرة، إلى 16 لقبا فرديا، أي أكثر بلقب واحد من الاسطورة مايكل فيلبس... تبحث السباحة كايتي ليديكي عن انتصارات جديدة حتى لو أعاقت منافساتها أخيراً حصادها الذهبي.

في بداية كانون الأول (ديسمبر)، فازت الكندية سامر ماكنتوش على ليديكي في سباق 400 م حرة، والحقت بها خسارتها الاولى في هذه المسابقة في الولايات المتحدة منذ 11 عاما.

في سن الـ 26 عاما، خسرت ليديكي أيضاً العام الماضي في السباق عينه في مونديال فوكوكا أمام الأسترالية أريارن تيتموس التي حطمت في طريقها الرقم القياسي العالمي.

وحتى اثبات خلاف ذلك، تبقى السباحة الأميركية ملكة المسافة المتوسطة منذ باكورة مشاركاتها في الألعاب الأولمبية عام 2012، وهي في سن الـ 15 عاماً، وسباقي 800 م و1500 م التي تحتكرهما منذ فترة طويلة.

فيث كيبييغون.. ملكة المسافات الطويلة

لا توجد أي رياضية في المضمار حققت عام 2023 أكثر من حصاد العداءة الكينية فيث كيبييغون التي دونت اسمها في سجلات الارقام القياسية في ثلاث مسافات وتوجت عنقها بذهبيتين في بطولة العالم.

بعد فوزها بالذهب في سباق 1500 م ضمن أولمبياد ريو 2016 واحتفظ بلقبه في طوكيو، من المتوقع أن تحصد الكينية التي تم اختيارها كأفضل رياضية لعام 2023، عدة ألقاب في باريس، بعد حصدها ذهبيتي 1500 و5 آلاف م في مونديال بودابست 2023.

تحتاج كينيا، التي شوّهت مكانتها كقوة عظمى في ألعاب القوى بسبب فضائح المنشطات، إلى كيبييغون من أجل اعادة تلميع صورتها.

رينر... لتتويج رابع تواليا!

تراهن فرنسا على أسطورة الجودو تيدي رينر من اجل حصد المعدن الأصفر.

فاز رينر، الذي سيبلغ 35 عاما مع انطلاق الالعاب، بالذهب في كل من الألعاب الأولمبية الثلاث الأخيرة، كما احرز ميداليتين برونزيتين.

فاز بلقبه الحادي عشر في بطولة العالم في أيار/مايو الماضي قبل أن يأخذ استراحة طويلة.

عندما عاد في كانون الأول (ديسمبر) في لقاء في بلغراد، فاز بجميع مبارياته الثلاث، ما يدل على أن ابن غوادلوب في جهوزية تامة لحصد الذهب للأولمبياد الرابع توالياً.

قال بعد اختياره للمشاركة في باريس "الأمر لا يتعلق فقط بالتباهي. يتعلق الأمر بالأداء وجلب أجمل الميداليات إلى الوطن".

ديوكوفيتش.. والذهب المفقود

24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب معادلاً الرقم القياسي المطلق، وأكثر من 400 أسبوع في المركز الأول عالميا... دوّن الصربي نوفاك ديوكوفيتش اسمه في عالم اساطير الكرة الصفراء ويحلم في باريس باللقب الوحيد المفقود من قائمة إنجازاته: الذهب الأولمبي.

الألعاب الأولمبية في باريس "هي أحد أهدافي الرئيسة"، يقول "دجوكو" الذي يخوض حالياً بطولة استراليا المفتوحة ويحلم بالفوز بألقاب غراند سلام في عام واحد.

في سن الـ 36 عاماً، لا يزال الصربي في قمة مستواه ويريد الوقوف في وجه الجيل الجديد المتمثل بالإسباني كارلوس ألكاراس من بين عدة...

ينحصر الحصاد الاولمبي لديوكوفيتش ببرونزية في الفردي في بكين عام 2008.

خارلان... وحلم الفوز على الروس!

هل ستفوز الاوكرانية أورلا خارلان أخيراً بذهبية المبارزة في الفردي بعدما استعصت عليها؟ وذلك ردا على المعاناة التي عاشتها عائلتها ومواطنوها منذ الغزو الروسي لبلادها في شباط (فبراير) 2022.

يعود الفضل بمشاركة خارلان (33 عاما)، المتوجة ببرونزيتين أولمبيتين فرديتين وذهبية وفضية جماعية، في باريس إلى تدخل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ بعدما تم استبعادها من بطولة العالم لرفضها مصافحة منافستها الروسية.

انضمت إلى العديد من مواطنيها الذين يفضلون عدم مقاطعة الألعاب، بل التغلب على منافسيهم الروس.