الامارات | خسارة «أبيض السلة» والنصر في بطولة دبي الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثر ممثلا السلة الإماراتية، في الجولة الرابعة من دوري مجموعات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، إذ خسر المنتخب الوطني أمام هومنتمن اللبناني (113-86) لحساب المجموعة الثانية، وسبقتها هزيمة صاحب الضيافة فريق النصر أمام سلا المغربي بواقع (78-99) لحساب المجموعة الأولى.

وبات المنتخب الوطني وفريق نادي النصر، بحاجة للفوز في مباراتيهما المتبقيتين في دوري المجموعات، لإحياء آمالهما بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، خصوصاً ان كلاهما تراجع للمركز الخامس، وإنما برصيد أربع نقاط لـ «العميد»، مقابل ثلاث نقاط لـ «الأبيض».

وعرف فريق هومنتمن كيفية ضمان فوزه على المنتخب، نيل لاعبي الفريق اللبناني الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (28-12 و30-15 و32-31)،فيما اكتفى لاعبي «الأبيض» بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (28-23).

بدوره نجح سلا في فرض إيقاعه على مجريات لقاء النصر، ما أتاح للاعبي الفريق المغربي، بسط هيمنتهم المطلقة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (26-25 و24-18 و25-15 و24-20)