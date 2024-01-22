٦ لاعبين راحه من تقسيمة لاعبى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي، استعداداً للقاء أم صلال القطري المقبل.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم لخوض تقسيمة مصغرة، لتنفيذ ما تم التدريب عليه من جوانب فنية.

وحصل كل من ناصر منسي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد أشرف روقا على راحة من التقسيمة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري يوم الأربعاء المقبل على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.