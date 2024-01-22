ثنائي الأخضر يقتحم التشكيلة المثالية في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض المنتخب السعودي، هيمنته على مجريات مباراته مع قرغيزستان، التي أقيمت مساء الأحد في كأس أمم آسيا 2023.

وضمن الأخضر السعودي، بلوغ دور الـ 16، بعد تغلبه 2-0 على قرغيزستان، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة للبطولة، بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد تايلاند.

في حين لم ينجح أي مهاجم في منتخب السعودية في تسجيل أي هدف، حيث جاء هدفا المنتخب عن طريق لاعبي الوسط محمد كنو وفيصل الغامدي بخطأ من الحارس.

وهناك علامات استفهام كبيرة على مستوى صالح الشهري وفراس البريكان في عملية حسم الفرص والتسجيل، رغم تألقهما في الدوري السعودي.

هدف الأسبقية

وأسهم محمد كنو، لاعب خط وسط المنتخب السعودي، في تحقيق الأخضر لفوزه المُستحق بثنائية نظيفة خلال مباراة قرغيزستان.

وأحرز محمد كنو هدف الأسبقية للمنتخب السعودي عند الدقيقة 35 من تسديدة على الطائر، بعد استغلاله تمريرة عرضية متقنة من الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، وجاء هدف التعزيز عند الدقيقة 84 عن طريق «البديل» فيصل الغامدي.

تذكرة العبور لثمن النهائي

وبهذا الفوز، ضمن «الأخضر» الصعود إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2024، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطتين عن المنتخب التايلاندي، يليهما المنتخب العماني بالمركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتتذيل قرغيزستان جدول الترتيب من دون نقاط.

ووصل محمد كنو إلى هدفه الثاني مع المنتخب السعودي، منذ أن تولى الإيطالي روبرتو مانشيني القيادة الفنية للأخضر، في أغسطس 2023، خلفا للفرنسي هيرفي رينارد.

وأحرز لاعب وسط الهلال هدفه الأول مع مانشيني خلال مباراة نيجيريا الودية، في أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبشكل عام، سجل محمد كنو 3 أهداف مع المنتخب السعودي خلال 45 مباراة دولية، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

التشكيلة المثالية

كما حل ثنائي منتخب السعودية، محمد كنو وسعود عبد الحميد، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثانية في منافسات كأس آسيا 2024، بعد مستواهما المميز خلال مباراة قرغيزستان.

وكشف الحساب الرسمي لمسابقة كأس آسيا عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» عن التشكيلة المثالية للجولة الثانية، في البطولة القارية التي تحتضنها قطر حاليا.

وشهدت التشكيلة حضورا مميزا للاعبين العرب بثمانية أسماء، بواقع اثنين من السعودية، وواحد من كل من قطر والإمارات والعراق، والبحرين، وعمان، والأردن.

تقييم مميز لثنائي السعودية

كان لاعب السعودية محمد كنو قد تحصل على أعلى تقييم في مباراة قرغيزستان، حسب موقع «sofascore» العالمي، إذ نال متوسط ميدان الهلال تقييما بلغ (8.5 من 10)، كما نال زميله سعود عبد الحميد تقييما جيدا، بلغ (7.9 من 10).

ويعد كنو من اللاعبين المميزين في تشكيلة الهلال، وشارك صاحب الـ29 عاما في 18 مباراة خلال الموسم الحالي بدوري روشن السعودي، وسجل 3 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة، ويمتلك اللاعب في مسيرته 45 مباراة دولية، أحرز خلالها 3 أهداف.

فيما سعود عبد الحميد، اللاعب السعودي الوحيد هذا الموسم الذي صنع أهدافا في 4 منافسات مختلفة، حيث قدّم عديد التمريرات الحاسمة خلال بطولة دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا، وتصفيات كأس العالم 2026، إضافة إلى كأس آسيا.

من مباراة السعودية وقرغيزستان: