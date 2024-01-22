نيولز يتعاقد مع بانيغا لمدة عامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار رسميا على قصة النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا مع الشباب السعودي، بعد مسيرة مع النادي العاصمي امتدت على مدار 3 سنوات ونصف.
وودع الشباب اللاعب الأرجنتيني المخضرم بفيديو مؤثر، نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، مع تغريدة جاء فيها: «غادرنا كلاعب.. لكنه سيبقى في قلوبنا.. وداعا كابتن إيفر بانيغا».
في الوقت ذاته، أعلن نيولز أولد بويز التعاقد مع بانيغا لمدة عامين، ورحب النادي الأرجنتيني بانضمام اللاعب، الذي دافع من قبل عن شعاره في عام 2014.
وكان إيفر بانيغا قريبا من العودة إلى ناديه السابق بوكا جونيورز، لكن -وفقا لما أوردته شبكة «espn» الرياضية- توقفت المفاوضات في الأيام الماضية؛ بسبب خلافات مالية، ما جعل نادي نيولز أولد بويز يدخل لحسم الصفقة، حيث قدم للاعب عرضا بعقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر، براتب أعلى مما قدمه البوكا.
وطلب قائد الشباب السعودي السابق من إدارة ناديه السماح له بمغادرة الليوث خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وإنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وهو ما قوبل بالموافقة من جانب النادي العاصمي.
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