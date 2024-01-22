الإمارات وفلسطين تصطدمان بإيران وهونج كونج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر حتى يوم 10 فبراير المقبل.

وتقام المباراتان في نفس التوقيت (6 مساء)، حيث يلتقي المنتخب الإماراتي ضد نظيره الإيراني، بينما يلتقي منتخب فلسطين ضد هونج كونج.

وقبل هذه الجولة الحاسمة يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد ست نقاط وضمن التأهل لدور الثاني خلفه الإمارات بأربع نقاط ثم فلسطين نقطة واحدة وهونج كونج بدون رصيد.

نتيجة إيجابية

وكان منتخب إيران استهل مشواره بفوز عريض على فلسطين بنتيجة 4 / 1 بينما اكتفى بهدف وحيد في فوزه على هونج كونج بالجولة الثانية. أما منتخب الإمارات فاز على هونج كونج بنتيجة 3 / 1 ثم تعادل مع فلسطين 1/1 في الجولة الثانية ويطمع في نتيجة إيجابية أمام نظيره الإيراني الساعي للتتويج باللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخه.

ويملك منتخب الإمارات أكثر من فرصة لضمان التأهل رفقة نظيره الإيراني فالفوز له يضمن صدارة المجموعة أما التعادل سيتأهل به وصيفا وحتى الخسارة قد تضمن للأبيض الإماراتي الوصافة أو التراجع للمركز الثالث متخلفا بفارق الأهداف إذا نجح منتخب فلسطين في الفوز بنتيجة عريضة.

ويأمل البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات أن يكون نجوم الفريق، سلطان الأميري وكايو وفابيو ليما وحارس المرمى خالد عيسى في أفضل حال.

إراحة النجوم

أما أمير قلعة نويي مدرب منتخب إيران فمن المنتظر أن يستغل الفرصة في إراحة نجوم الفريق ومنح الفرصة لعدد من البدلاء لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين للأدوار الإقصائية.

وفي المواجهة الأخرى حذر مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين لاعبيه من مواجهة هونج كونج الذي سيخوض اللقاء للشهرة وترك بصمة جيدة خاصة أن فرصه تبدو الأضعف نظريا.

معجزة كروية

تحتاج هونج كونج لشبه معجزة كروية إذا أراد التأهل ضمن أفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثالث وهي الفوز على نظيره الفلسطيني بفارق 4 أهداف على الأقل مع انتظار هدايا المنافسين في المجموعات الخمس الأخرى.

أما منتخب فلسطين فلا بديل أمامه سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لانتزاع وصافة المجموعة بشرط خسارة المنتخب الإماراتي أمام إيران بفارق هدفين على الأقل.

أما الفوز بفارق قليل من الأهداف سيرفع رصيد منتخب فلسطين إلى أربع نقاط ولكن سيجعل مصيره بيد الآخرين انتظارا لهدايا المنافسين في المجموعات الأخرى للتأهل ضمن أفضل أربعة ثوالث.