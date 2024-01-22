الجزائر تسعى لتفادي الخروج المبكر أمام موريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تقام في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير المقبل.

تقام المباراتان في التوقيت نفسه، الـ8 مساء (بتوقيت جرينتش)، حيث يلتقي منتخبا الجزائر وموريتانيا في مواجهة عربية خالصة، بينما تلعب أنجولا ضد بوركينا فاسو.

وقبل الجولة الختامية يتصدر منتخب أنجولا المجموعة بـ4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، وخلفهما منتخب الجزائر بنقطتين، ثم موريتانيا دون رصيد.

في المواجهة العربية لا بديل عن الفوز إذا أراد أحدهما انتزاع إحدى بطاقات التأهل لدور الـ16، إذ اكتفى منتخب الجزائر بتعادلين مع أنجولا 1/1، ثم بوركينا فاسو 2/2، بينما خسر منتخب (المرابطون) مباراتيه أمام بوركينا فاسو بهدف، ثم هزيمة جديدة أمام أنجولا بنتيجة 2/3. ويحتاج منتخب الجزائر الفوز بهذه المباراة وانتظار خسارة أنجولا أو بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليحصد المركز الثاني، أما في حال تعادلهما سيتم النظر إلى فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة لحسم المتأهلين لدور الـ16.

أما في حال تعادل الجزائر مع موريتانيا، وأيا ما كانت نتيجة المباراة الثانية، سيعني هذا بقاء موريتانيا في ذيل ترتيب المجموعة، وخروجه من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيدخل منتخب الجزائر في حسابات معقدة، إذ سيبقيه أيضا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وينتظر هدايا المنافسين لحجز أحد 4 بطاقات كأفضل ثوالث، مما سيضعه أيضا في اختبار أصعب بالدور الثاني أمام أحد متصدري المجموعات. ويرتكز جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على عدد من العناصر الهجومية المميزة، مثل بغداد بونجاح الذي سجل جميع الأهداف الثلاثة، ورياض محرز، ومحمد الأمين عمورة.