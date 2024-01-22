وكيل محمد صلاح يرد على الانتقادات ويكشف تفاصيل الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى وليفربول الانجليزي، تطورات اصابة الفرعون، التى لحقت به مؤخرا خلال المشاركة بأمم افريقيا، ورد على الانتقادات الموجهة إلى نجم الريدز.

ونشر عباس عبر حسابه الرسمي بمنصة “ X ”، بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا:" ان إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية، مشيرا الى انه سيغيب لمدة تتراوح ما بين 21-28 يومًا، وليس مباراتين".

رامي عباس وكيل محمد صلاح

وتابع:" أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في إنجلترا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

اصابة محمد صلاح

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال مباراة منتخب مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كاس امم افريقيا.

كما أعلن اتحاد الكرة المصري عن عودة مو صلاح إلى فريق ليفربول الإنجليزي عقب مبارة الرأس الأخضر من أجل إستكمال رحلة علاجه.

