موعد مباراة سوريا والهند في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب السوري لملاقاة نظيره منتخب الهند غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر انطلاق المباراة غداً، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " البيت" بقطر.

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

ويتواجد المنتخب السوري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من " أستراليا، أوزبكستان والهند".