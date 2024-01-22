موعد مباراة أستراليا وأوزبكستان غداً في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب أستراليا لملاقاة نظيره منتخب أوزبكستان غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الجنوب" بقطر.

وتذاع مباريات البطولة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

ويتواجد المنتخب الأسترالي في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من " سوريا، أوزبكستان والهند".

ويدخل المنتخب الأسترالي المباراة، وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط جمعها من مباراتين، فيما يتواجد منتخب أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.