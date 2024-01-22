مفاجأة صادمة .. إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد

الشارقة - اميمة ياسر - فجر رامي عباس، وكيل أعمل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مفاجأة عن الإصابة التي تعرض لها قائد الفراعنة في مباراة غانا بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

قال رامي عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" إصابة محمد صلاح أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية، وسيغيب لمدة 21 إلى 28 يوما وليس مباراتين".

أضاف رامي عباس:" أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هى الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في الممكلة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

ومن المقرر أن يغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر عقب مباراة كاب فيردي مباشرة للسفر إلى إنجلترا لخضوع لعملية تأهيل في ناديه ليفربول، وفي حال اكتمال عملية التأهيل وصعد منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، سيعود صلاح مرة أخرى للمشاركة مع الفراعنة في النهائي حسبما أكد مدربه يورجن كلوب.

فيتوريا

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن المتسبب الأساسي في إصابة اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر

الاصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا الأخيرة في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية وقد يغيب بسببها عن بقية مشوار المنتخب في البطولة

ميدو وعبر تصريحات تليفزيونية يرى أن البرتغالي فيتوريا هو المتسبب الأساسي في إصابة محمد صلاح

وذلك بسبب الدفع به في مباراة قوية مثل مباراة غانا، وهو كان يعلم قوتها أن صلاح يعاني من اصابة خفيفة

مؤكدا أنه لو كان منح محمد صلاح راحة أمام غانا، كان سيتواجد اللاعب مع منتخب مصر خلال المباريات القادمة