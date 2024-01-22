الامارات | نيجيريا تفقد صدارة مجموعتها الإفريقية رغم الفوز والصعود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ منتخب نيجيريا حامل اللقب ثلاث مرات، ثمن النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية بفوزه على غينيا بيساو المتواضع 1-0، لكنّها فقدت صدارة المجموعة لحساب غينيا الاستوائية التي أرغمتها على التعادل 1-1 في الجولة الاولى.

سجّل مدافع غينيا بيساو أوبا سانغانتي خطأ في مرماه (36) هدف نيجيريا، في مباراة شهد شوطها الثاني ندية كبيرة وإلغاء ثلاثة أهداف بداعي التسلل (اثنان لنيجيريا وواحد لغينيا بيساو).

وأجرى مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو أربع تغييرات على تشكيلته التي قهرت المضيفة ساحل العاج 1-0، فأشرك المدافعين كينيث أوميروو (قاسم باشا التركي)، برايت أوساي-سامويل (فنربهتشه التركي)، لاعب الوسط جو أريبو (ساوثمبتون الإنكليزي) والمهاجم موزيس سايمون (نانت الفرنسي).

بدوره، أجرى المدرب باكيرو كانديه 10 تغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام غينيا الاستوائية 2-4 في الجولة الثانية، إذ أبقى فقط على لاعب وسط غازي عنتاب التركي جانيو بيكل. وترجمت نيجيريا أفضليتها بهدف ذاتي عبر هجمة رائعة، إذ أرسل أوميرو كرة طويلة من قبل منتصف الملعب هيأها الظهير الأيسر أولا أينا برأسه للجناح سايمون الذي أرسل عرضية أودعها المدافع سانغانتي في مرماه، فيما كان يحاول منع وصولها للمنفرد أوسيمهن (36).