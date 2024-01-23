الامارات | ميسي وسواريز يواصلان الفشل مع إنتر ميامي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل إنتر ميامي الفشل في تحقيق الفوز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعد سقوطه اليوم الثلاثاء أمام دالاس 0-1، في لقاء شارك فيه منذ البداية الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، لكنهما لم ينجحا في معانقة الشباك.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها إنتر ميامي استعداداً للموسم الجديد يفشل فيها فريق المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو في تحقيق الفوز، حيث تعادل سلبياً أمام السلفادور.

وسجل هدف دالاس المبكر لاعبه الكولومبي الذي حصل مؤخراً على الجنسية الأمريكية، خيسوس فيريرا (ق3)، الذي تم استبداله قبل الاستراحة للإصابة.

وسينتقل إنتر ميامي بعد ذلك وعقب التدرب لعدة أيام في فلوريدا إلى المملكة السعودية لمواجهة الهلال والنصر، قبل مواصلة فترة الإعداد في كل من هونغ كونغ واليابان.