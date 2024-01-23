جدول مباريات اليوم في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة في قطر، حيث تقام عدة مباريات مهمة ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

سوريا ضد الهند ..

يخوض المنتخب السوري مواجهة مصيرية ضد نظيره الهند مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الختامية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023، حيث يرفع نسور قاسيون شعار لا بديل عن الفوز أملا في خطف بطاقة التأهل وتحقيق إنجاز تاريخي تحت قيادة المدير الفني هيكتور كوبر.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات SSC1 HD بصوت سليمان الشريف، وbeIN ASIAN CUP 1 بصوت أحمد البلوشي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت حازم عبد السلام و Alkass EXTRA One HD بصوت خليل البلوشي.

استراليا ضد أوزبكستان ..

يخوض منتخب أوزبكستان مواجهة صعبة ضد استراليا يرفع فيها شعار لا بديل عن الفوز على ملعب استاد الجنوب، وستنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD و beIN ASIAN CUP 2 و Alkass EXTRA TWO HD و Abu Dhabi Sports Asia 2.

فلسطين ضد هونج كونج ..

ويتمسك المنتخب الفلسطيني بالأمل الأخير في مواجهة هونج كونج بالمباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المباراة ستنطلق الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر قنوات SSC EXTRA 1 HD و beIN ASIAN CUP 2 و Abu Dhabi Sports Asia 2 و Alkass EXTRA TWO HD الحاصلة على حقوق بث البطولة.

إيران ضد الإمارات ..

يخوض منتخب الإمارات مباراة مصيرية ضد إيران مساء اليوم الثلاثاء من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، والتي ستقام على ملعب استاد المدينة التعليمية.

المباراة ستقام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قنوات SSC1 HD و beIN ASIAN CUP 1 و Alkass EXTRA One HD و Abu Dhabi Sports Asia 1 و Alrabiaa Sport.