منتخب سوريا يواجه الهند لكتابة التاريخ في كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب سوريا لمواجهة نارية ظهر اليوم الثلاثاء، على إستاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بالمجموعة الثانية من كأس آسيا، المقامة حاليًا في قطر.

موعد مباراة سوريا والهند في كأس آسيا

تنطلق مباراة سوريا والهند اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والهند في كأس آسيا

وتذاع مباراة سوريا والهند في كأس آسيا عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة "SSC" السعودية، وقناة " AlKass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات "Abu Dhabi Asia 1".

ويتواجد منتخب سوريا في المجموعة الثانية ببطولة كأس آسيا، رفقة كلا من "أستراليا، أوزبكستان والهند".

وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا إن المنتخب الهندي يشارك نظيره السوري في الهدف ذاته وهو تحقيق الفوز أملا في التأهل إلى ثمن النهائي.

وتابع كوبر أنه يأمل في مواصلة العمل الجيد كما فعلنا في مبارياتنا السابقة، منتخبنا يقدم أداءً جيداً لكننا بحاجة لمزيد من الانسجام، والهدف الأساسي والأهم للمنتخب السوري هو التأهل إلى ثمن النهائي وإسعاد الجماهير.

ويتواجد المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويتواجد المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.

ولن تكون مهمة المنتخب السوري في الفوز بالمباراة سهلة، لا سيما وأن المنتخب الهندي لا زالت أمامه فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بشرط الفوز على المنتخب السوري وأن تسير نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته.

وسيحاول المنتخب الهندي بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل ترك انطباع جيد لدى الجماهير، في حال فشله في التأهل والخروج من البطولة.

في الوقت نفسه، سيكون لدى المنتخب الأوزبكي، مهمة صعبة لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16، دون الدخول في حسابات معقدة، عندما يواجه المنتخب الأسترالي، الذي ضمن التأهل للدور التالي.

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