فرص تأهل سوريا لأول مرة للدور المقبل بكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب سوريا على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي لنسور قاسيون في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في قطر.

ويتسعد منتخب سوريا لمواجهة نظيره الهندي غداً الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا، في مواجهة مصيرية لنسور قاسيون حيث لا سبيل سوى الفوز من أجل التأهل للدور المقبل.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الإثنين قبل مواجهة الهند غداً الثلاثاء:"ندرك أهمية المباراة كلاعبين وفنيين ورغم هزيمتنا أمام أستراليا إلا أننا قدمنا مباراة جيدة وسنواصل ذلك".

وتابع: "نتمنى إسعاد الشعب السوري والتأهل لأول مرة إلى الدور الثاني بكأس آسيا".

فرص تأهل سوريا

ويمتلك منتخب سوريا فرصة للتأهل كثاني مجموعته بالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الهند مقابل فوز أستراليا على أوزبكستان بهدف ليكون صالح الأهداف في صالح سوريا أو التأهل كأفضل ثالث مع نهاية الجولة الثالثة وفقًا لنتائج المجموعات الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هدف إضافي يحرزه منتخب أستراليا على نتيجة (1-0) أمام أوزبكستان يقلل من عدد الأهداف التي يستوجب على سوريا تسجيلها في الهند.

في حال نجاح منتخب سوريا في التأهل لدور الـ16 ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها نسور قاسيون للدور التالي بتاريخ مشاركاتهم ال7 ببطولة كأس آسيا.

وحجز منتخب أستراليا مقعده في دور الـ16 مبكرا، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أوزبكستان، فيما يحتل منتخب سوريا المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويقبع المنتخب الهندي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

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