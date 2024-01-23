الامارات | نجم غانا يتحسر على السيناريو الدرامي أمام موزمبيق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب وسط منتخب غانا، محمد قدوس، عن أسفه لتفريط فريقه في الفوز على منتخب موزمبيق في مباراتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

ودفع منتخب غانا ثمن تهاونه، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على نظيره الموزمبيقي، ليتعادل معه 2 / 2 في اللحظات الأخيرة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بالجولة الثالثة (الأخيرة) في المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتقدم منتخب غانا بهدفين نظيفين حملا توقيع نجمه جوردان أيو من ركلتي جزاء، لكنه تلقى هدفين من منتخب موزمبيق خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليصبح قريبا للغاية من الخروج من الدور الأول للبطولة، التي توج بها أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، للنسخة الثانية على التوالي.

وأنهى منتخب الرأس الأخضر مسيرته في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد 7 نقاط، عقب تعادله 2 / 2 أيضا مع منتخب مصر، صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ليصعدا سويا لدور الـ16 في البطولة، فيما بقي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق الأهداف أمام منتخب موزمبيق (متذيل الترتيب) المتساوي معه في نفس الرصيد، ليصبح قريبا للغاية من الخروج من المسابقة في ظل عدم قدرته على التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست في البطولة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وأعرب قدوس، الذي اختير رجلا للمباراة، عن خيبة أمله خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء الذي جرى بملعب (الحسن واتارا) في مدينة أبيدجان الإيفوارية.

وقال لاعب ويستهام يونايتد الإنجليزي " "أشعر بإحباط شديد، أردنا حقا هذا الفوز، لم يحدث ذلك. إنها خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا".

أضاف قدوس في تصريحاته التي أبرزها الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) "أضعنا المباراة بسبب فقدان التركيز في اللحظة الأخيرة. كان هذا هو الحال بالفعل مع مصر".

ورغم ذلك، يرى قدوس أن منتخب بلده أظهر العديد من الإمكانيات منذ بداية المسابقة.

وكان منتخب غانا، الذي ودع نسخة أمم أفريقيا الماضية من دور المجموعات، استهل مسيرته في النسخة الحالية للمسابقة بالخسارة 1 / 2 أمام منتخب الرأس الأخضر، قبل أن يتعادل 2 / 2 مع مصر في الجولة الثانية، ليواصل إخفاقه في تحقيق أي فوز بالبطولة من خلال تعادله مع موزمبيق في الجولة الأخيرة.