نجم الزمالك السابق: شخصية البطل غابت عن الفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - قال كريم ذكري مدافع الزمالك الأسبق، أن شخصية البطل غابت عن منتخب مصر خلال مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.



أكد ذكري في تصريحاته عبر قناة صدى البلد: "ليس من سمات شخصية البطل أن يستقبل الفريق ٦ أهداف في ٣ مواجهات، هذا الرقم كبير على منتخب مصر".

وتابع: "هناك بعض بوادر الأمل في لقاء مصر مع كاب فيردي منها أن الفريق عندما يطبق الضغط العالي يصنع فرص ويشكل خطورة".

وواصل: "أحمد حجازي لا غنى عنه في منتخب مصر لكن ضغط المباريات كبير عليه خاصة أنه عائد من إصابة".

في سياق آخر، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الموافقة على سفر محمد صلاح لاعب منتخب مصر إلى إنجلترا للعلاج جاء باتفاق بين مسئولي بعثة الفراعنة ونادي ليفربول.



وواصل الكومي في تصريحاته، إن سبب هذا الاتفاق يرجع إلى وجود رغبة في سرعة تجهيز صلاح.

