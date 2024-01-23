سلة الأهلي تواجه الاتصالات ببطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره فريق المصرية للاتصالات في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري للسلة.
من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخلها الفريق بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.
كان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب الزمالك بملعبه بنتيجة 70-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة السابقة من البطولة.
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