سلة الأهلي تواجه الاتصالات ببطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مباراة هامة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره فريق المصرية ‏للاتصالات في مواجهة قوية ضمن منافسات بطولة الدوري للسلة.‏

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويدخلها الفريق ‏بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.‏

كان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب الزمالك بملعبه بنتيجة 70-69 في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ‏السابقة من البطولة.‏

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