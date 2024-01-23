برشلونة يوضح موقفه من بقاء ثنائي البلوجرانا.. كواليس جديدة

كشفت خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير عن موقف نادي برشلونة من بقاء ثنائي الفريق جواو فيليكس و كانسيلو داخل قلعة البلوجرانا في الفترة المقبلة.

واستعار برشلونة برئاسة خوان لابورتا في وقت سابق جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وجواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مينديز في تصريحات صحفية عبر “ريكورد” البرتغالية: ” برشلونة يرغب في الحفاظ على الثنائي فيليكيس وكانسيلو لأبعد من هذا الموسم، وجعل عقودهما دائمة”.

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ويرغب البرسا في حسم صفقة التعاقد مع فيليكس بصورة دائمة مقابل 40 مليون يورو إلا أن نادي أتلتيكو مدريد يريد الحصول على قيمة مالية قدرها 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن نجمه البرتغالي.

في المقابل يرغب مانشستر سيتي في الحصول على مقابل مادي قيمته 25 مليون يورو، علما بأن برشلونة مستعد لدفع 15 مليونا فقط.