رسميًا.. الشناوي خارج منتخب مصر في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفراعنة، عن الفريق طوال مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

جاء قرار استبعاد محمد الشناوي من منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الساعات الماضية أمام منتخب كاب فيردي، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في الجولة الأخيرة من دور مجموعات البطولة.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي: "أثبتت الأشعة إصابة محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر، بخلع فى الكتف يغيب على أثره عن مباريات المنتخب المتبقية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "وقد تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصرى مع نظيره بالنادى الأهلى على الإجراءات كافة بشأن الخطة العلاجية للاعب، نتمنى الشفاء العاجل لحارسنا محمد الشناوى".

وتم التنسيق بين الجهاز الطبي بمنتخب مصر والنادي الأهلي، على الإجراءات كافة بشأن الخطة العلاجية لحارس الفراعنة، ويعتبر محمد الشناوي هو اللاعب الثاني الذي يتعرض لإصابة تبعده عن باقي البطولة في المنتخب، بعد محمد صلاح، الذي أصيب ضد غانا.

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