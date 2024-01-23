تدريبات قويه لحراس مرمى الزمالك بملعب الشهامه

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب الحراس هذه الفقرة، وركز خلالها على تدريب الثلاثي على التصدي للتسديدات من مسافات قريبة، بجانب فقرة للتدريب على سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع العرضيات.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.