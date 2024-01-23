مدرب ليفربول يكشف تفاصيل إصابة صلاح..وصدمة للفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - صدم بيب ليندرز المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق ليفربول، الجماهير المصرية، بشأن إصابة محمد صلاح قائد الفراعنة، ونجم الريدز، والتي تعرض لها في بطولة كأس الأمم الأفريقية.



كان محمد صلاح تعرض لإصابة في مباراة مصر وغانا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ليخرج مبكرا، قبل أن يعلن كلوب مدرب الريدز القرار المشترك بينهم وبين الاتحاد المصري، بعودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، لتغضب الجماهير المصرية من تركه للمعسكر.



أضاف ليندز في تصريحاته لوسائل الإعلام الإنجليزية: أعلم أن الجماهير المصرية تشعر بحزن كبير بسبب خسارة مجهودات محمد صلاح، مضيفا إلى أنه ينبغي لأحد أن يشكك أبدًا في مدى التزام صلاح، لم أقابل أبدا إنسانا أكثر التزاما بمسيرته الاحترافية منه.



وتابع أن إصابة محمد صلاح عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، مضيفا أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 4 أسابيع، إذا سارت الأمور بسلاسة، وتعمل الفرق الطبية معا وعلى اتصال وثيق.



وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، بعد التعادل مع كاب فيردي بهدفين لكلاهما، ليتأهل الفراعنة وصيفا برصيد 3 نقاط، بعد تحقيق ثلاث تعادلات من ضمنهم غانا، وموزمبيق.



ويترقب الفراعنة مواجهة صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، والتي تضم المغرب، والكونغو الديموقراطية، وتنزانيا، وزامبيا.

الجدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الافريقية، تنتهي يوم 11 فبراير المقبل.