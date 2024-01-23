مفاجأة بشأن مستقبل فيليكس وكانسيلو مع برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وكيل أعمال اللاعبين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو، جورجي مينديز، عن مصيرهما مع نادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي.

يشارك كل منهما على سبيل الإعارة، لبرشلونة خلال هذا الموسم من أنديتي أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على الترتيب.

ولم يتم تحديد بعد مصير الثنائي قبل نهاية الموسم، وإذا كان برشلونة سيستطيع شراء اللاعبين بالمبالغ المطلوبة أم لا.

مينديز يوضح مصير جواو فيليكس وكانسيلو مع برشلونة

وقال مينديز: "يرغب فريق برشلونة بالاحتفاظ بـ فيليكس وكانسيلو لما بعد الموسم الحالي".

وأسهب في تصريحات موضحًا مستقبل الثنائي: " برشلونة يريد تحويل الصفقتين إلى شراء بشكل نهائي".

ومع ذلك، يتعرض جواو فيليكس حاليًا لانتقادات قاسية، بسبب تقلب أدائه وعدم قدرته على تسجيل الأهداف، لفترة قبل أن يعود مؤخرًا إلى مستواه السابق.

فيليكس

وفي هذا الموسم، سجل البرتغالي 7 أهداف وصنع 5 في 26 مباراة في جميع البطولات مع فريق الكتلوني.

وكشف خوان لابورتا رئيس برشلونة عن رغبته في استمرار الثنائي وصرح لراديو كتالونيا بأنه إذا استمر كل منهما في اللعب بنفس المستوى، فسيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ عليهما.

وقال ديكو المدير الرياضة في برشلونة، إنه سيدير هذه الملف وأكد: "أرغب في أن يظل لاعبو برشلونة الكبار في الفريق، وأنا معجب بأداء بجواو فيليكس منذ فترة طويلة".

وفقًا لتقارير نشرتها الصحافة الإسبانية، يرغب نادي أتلتيكو مدريد في الحصول على 40 مليون يورو مقابل بيع لاعبه.

اقتراح مانشستر سيتي لبيع لاعبه

يُذكر أن صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت في أكتوبر الماضي، أن مانشستر سيتي طلب من برشلونة، مبلغ 24.3 مليون جنيه استرليني مقابل بيع كانسيلو.

كانسيلو

وقدم مانشستر سيتي اقترح بـ إجراء صفقة تبادلية، حيث يحصل النادي الإنجليزي على أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة، بينما يحصل النادي الإسباني على كانسيلو بعقد دائم.

ولكن فكرة إجراء صفقة التبادل قد تم استبعادها بالكامل، من قبل نادي سيتي بسبب سوء أداء بالدي، ولذلك سيطلبون مبلغ مالي للتخلي لبيع لعبهم.

وأشارت التقارير إلى أن تشيلسي الإنجليزي يفكر في ضم بالدي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بناءً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها برشلونة وتجبره على بيع بعض لاعبيه في الصيف المُقبل.