النصر السعودي يعلن تأجيل مبارياته في جولة الصين

أعلن نادي النصر السعودي بشكل رسمي عن تأجيل مبارياته في جولة الصين الودية، اليوم الإثنين، التي كان مقررًا لها خلال شهر يناير الجاري.

وكان نادي النصر السعودي، سيخوض لقائين في جولة الصين بشكل ودي، يومي 24 و28 من شهر يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيلها بشكل رسمي.

وكشف النصر السعودي في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء: “يحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و 28 يناير إلى موعد يتم تحديده لاحقًا”.

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وتابع: “لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو”.

وأضاف: “مع أخذ ذلك في الاعتبار، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والصين، نحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارًا وأظهرت الكثير من الحب لنا ولقائد فريقنا.”.

واسترسل النصر: “علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين،لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في هذه الجولة”.

واختتم أصفر الرياض: “نؤكد على تقديرنا و محبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن”.