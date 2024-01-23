رسميا.. إذاعة مباراة الأهلي والأخدود السعودي على هذه القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، مع الأخدود السعودي اليوم الثلاثاء، وديا في دولة الإمارات، ضمن معسكر الأحمر استعدادا للمرحلة المقبلة في ظل فترة التوقف الحالية، لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن معسكر الفريق الأحمر في الإمارات.

ويستمر معسكر النادي الأهلي في الإمارات لمدة أسبوع، ويخوض خلاله مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبلة، مع فريق حتا الإماراتي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

وأعلنت الشركة المنظمة لمعسكر النادي الأهلي في الإمارات، نقل مباراة الفريق الأحمر الودية مع نادي الأخدود، عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة.

وسوف يستغل السويسري مارسيل كولر هذه المباراة، من أجل إشراك أكبر عدد من اللاعبين، خاصة وأنه قرر اصطحاب العديد من اللاعبين الناشئين والشباب إلى المعسكر، لاكتساب الخبرات، وتعويض الغيابات الموجودة.

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