حسام المندوه ينضم لمعسكر الزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك إلى الإمارات عصر اليوم، على نفقته الخاصة للانضمام إلى بعثة فريق الكرة المتواجدة في أبوظبي للمشاركة في دورة الوحدة الودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال القطري مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

وسبق وأن انضم للبعثة أيضا أحمد سليمان، عضو المجلس والمشرف على فريق الكرة، قبل مواجهة الفريق الماضية مع الوحدة الإماراتي، في حيث يتواجد أحمد خالد حسنين منذ البداية رئيسا للبعثة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى خسارة كبيرة في المباراة الأولى من المعسكر مع الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظهر بمستوى متواضع.

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