الامارات | رداً على أحمد حسن.. ليفربول يدخل على خط أزمة إصابة محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع نادي ليفربول عن محمد صلاح ضد الاتهامات بأنه أظهر عدم التزامه تجاه مصر، من خلال العودة إلى ناديه من كأس أمم إفريقيا لتلقي العلاج من إصابة عضلية.

وقال ليفربول إن صلاح، أحد أبرز اللاعبين في كأس إفريقيا، سيعود إلى إنجلترا الأربعاء، وسيبدأ "برنامج إعادة تأهيل مكثف"، في محاولة لاستعادة عافيته مرة أخرى قبل نهاية البطولة.

والثلاثاء أفاد مساعد مدرب ليفربول بيب ليندرز، أن صلاح يعاني "تمزقا في العضلة الخلفية"، ومن المتوقع أن يبقي لاعب الجناح خارج الملاعب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وهو ما يدعم الجدول الزمني الذي قدمه وكيل صلاح على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا.

قال اللاعب الدولي المصري السابق أحمد حسن في صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن صلاح يجب أن يبقى مع منتخب مصر "مهما كان الأمر، حتى لو كان لديه ساق واحدة فقط ليقف عليها"، مضيفا أن قائد الفريق "كان يخطط لرحيله عن معسكر المنتخب المصري".

وسارع ليندرز إلى التقليل من أهمية هذه التعليقات.

وقال مساعد المدرب الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي قبل يوم واحد من مواجهة ليفربول مع فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: "الشخص الذي لا يجب أن تشك في التزامه أبدا هو محمد صلاح".

وأردف ليندرز: "أعلم أن البلاد حزينة جدا لفقدانه. لقد أصبنا بحزن شديد عندما سمعنا أنه أصيب. يلعب مباراتهم الأولى (المجموعة)، ويسجل ويصنع وهو القائد. إنه مهم للغاية بالطبع. لكن السبب الوحيد الذي جعل فريقنا الطبي وفريقهم الطبي يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحا في النهائي. إذا وصل منتخب مصر إلى النهائي".

وتابع أن "بعض الالتباس ربما أثير لأن إصابة صلاح، التي حدثت خلال مباراة مصر الثانية بالمجموعة، لم تكن تعتبر خطيرة في البداية".

وقال أيضا إنه من مصلحة صلاح أن يتلقى العلاج في منشأة ليفربول الطبية لأنها "بيئة مستقرة"، وهناك "أشخاص مناسبون وملتزمون ولديهم الوقت ويمكنهم التركيز على عملية إعادة تأهيله".

وضمنت مصر التأهل لدور الـ16 بتعادلها مع الرأس الأخضر 2-2، وهذا هو التعادل الثالث على التوالي بالنتيجة ذاتها في دور المجموعات، للفراعنة الذين خسروا نهائي النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام السنغال.