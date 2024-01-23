الامارات | مفاجآت في تشكيلة منتخب الإمارات لمواجهة إيران

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم القائمة الأساسية التي سيخوض بها مباراته المرتقبة اليوم الإثنين أمام نظيره منتخب إيران ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة في كاس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة.

وشهدت التشكيلة مفاجآت عدة، أبرزها أنها خلت من اسم المهاجم علي مبخوت الذي خرج حسابات المنتخب واستعبد حتى من دكة البدلاء للمرة الثالثة على التوالي التي يغيب فيها أفضل مهاجم في الدوري الإماراتي عن صفوف المنتخب في هذه البطولة، إذ لم يشارك مبخوت في مباراتي المنتخب أمام هونغ كونغ وفلسطين.

ويعتمد مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو في مباراة اليوم على اللاعب يحيى الغساني لقيادة هجوم الأبيض بعد إصابة المهاجم الصاعد سلطان عادل في حين جلس كل من كايو كانيو وفابيو دي ليما على دكة البدلاء.

... وتالياً تشكيلة المنتخب لمباراة إيران:

حراسة المرمى

خالد عيسى

الدفاع

خالد الهاشمي وبدر ناصر وخالد الظنحاني وحارب عبدالله وزايد سلطان

الوسط

عبدالله رمضان وماجد راشد وعلي صالح وطحنون الزعابي

الهجوم

يحيى الغساني