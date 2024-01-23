ليفربول يدافع عن محمد صلاح: أتفهم تمامًا حزن الجماهير المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي ليفربول الوقوف بجانب لاعبه المصري محمد صلاح، بعد تعرضه للانتقادات بسبب قراره مغادرة معسكر منتخب بلاده بكوت ديفوار والعودة إلى ناديه.

وتعرض محمد صلاح لانتقادات حادة، بعد قرار عودته إلى ليفربول لإكمال برنامج العلاج والتأهيل، بعد إصابته مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقد اتهم بعض الأشخاص اللاعب المصري بأنه يفضل العودة إلى فريقه، بدلًا من دعم منتخب بلاده في مشوارهم بـ أمم أفريقيا، والتي تستمر حتى 11 فبراير المقبل.

محمد صلاح

وفيما بعد، أكدت تصريحات الفريق الطبي للمنتخب المصري في وقت لاحق، أن الإمكانيات الطبية في كوت ديفوار، التي تستضيف البطولة الأفريقية، لن تسرع من عودة صلاح، بل ستؤجلها حتى بعد انتهاء الحدث القاري.

ودافع بيب ليندرز، المدرب المساعد للمدير الفني الألماني يورجن كلوب في فريق ليفربول، موقفه تجاه محمد صلاح، حيث قال: " لا يجب أبداً أن تشككوا في التزام صلاح ".

ثم أضاف: "لم أشهد من قبل شخصًا مثله، سواء كان لاعب كرة قدم أم غير ذلك، بتلك الالتزام الذي يتمتع به، حيث يظهر التزامه كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "أتفهم تمامًا حزن الجماهير المصرية بسبب خسارته، ونحن كذلك نشعر بهذا الحزن أيضًا عندما علمنا بإصابته".

وأكمل: " السبب الوحيد لعودته لليفربول هو تفهم الجهاز الطبي للمنتخب المصري وليفربول أن الخيار الأفضل بالنسبة له هو العودة لزيادة فرصته في المشاركة في النهائي في حال تأهل منتخب مصر".

محمد صلاح

وأشاد مساعد كلوب بالتعاون مع منتخب مصر، قائلاً: "تسبب الجدل في الرسالة الأولى التي صرح بها الجهاز الطبي في حدوثها، حيث ذكروا أن الإصابة ستتطلب بضعة أيام أو أسبوعًا، ولكن التحليل التفصيلي كشف وجود تمزق في أوتار الركبة الذي يحتاج لمدة 3 أو 4 أسابيع، وهذا في حال أن سارت الأمور بالشكل الصحيح".

وأتم: "أنا سعيد جدًا بطريقة التعاون بين الجهازين الطبيين في مصر وليفربول وفخور باتخاذ هذا القرار المشترك، إنه نموذج رائع للتعاون بين المنتخبات والأندية، لقد أتخذنا جميعًا القرار الأمثل لصالح صلاح".

وتعرض صلاح للإصابة يوم الخميس الماضي، خلال مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.