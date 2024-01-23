مفاجأة مدوية عن انتقال بنزيما إلى الهلال أو النصر السعودي

تحدثت تقارير صحفية عن مستقبل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم بنزيما، بالرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، برغبة اللاعب بسبب الضغوطات التي يعاني منها.

وأوضح فايز الشيخ المدير التنفيذي للاستثمار والعلاقات الدوليه لنادي FC SCHAFHAUSEN السويسري أن كريم بنزيما تم عرضه على أحد أندية الرياض، في يناير الجاري.

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وأشار إلى أن هذا النادي الذي يتواجد في الرياض، رفض الحصول على خدمات كريم بنزيما بسبب عدم وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب، بالإضافة إلى رغبته في الحفاظ على استقرار الفريق.

وأكدت التقارير أن الهلال أو النصر هما أحد أندية الرياض التي خاطبها الاتحاد من أجل التعاقد مع بنزيما.

وكان بنزيما قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة عامين ونصف، مقابل 55 مليون دولار سنويًا، لم يقض منها سوى 6 أشهر.