شكرا لقرائتكم خبر فروسية الجوف تتوج 16 فائزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم ميدان الفروسية بالجوف أمس حفل السباقات الرابع عشر ضمن منافسات موسم هذا العام 1445هـ، حيث شهد الحفل 4 أشواط أقيمت بدعم من نادي سباقات الخيل.

وكرم مدير الميدان أحمد القايد، 16 فائزا بالمراكز المتقدمة في أشواط حفل السباقات الرابع عشر، بجوائز بلغ مجموعها 40 ألف ريال، مقدما الشكر لجميع المشاركين من الملاك والخيالة على إثراء منافسات الموسم، منوها بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منافسات وأنشطة الميدان من قبل أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية، فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد «ترمش» والمالك إسطبل ذيب المراقيب، والمدرب عبدالله السمرين والخيال طارق المنصور، فيما فاز بالشوط الثاني الجواد «نتاع» والمالك إسطبل لجام الخيل والمدرب خالد العوذة والخيال عبدالعزيز الصايغ.

كما فاز بالشوط الثالث الجواد «الركن الوثيق» والمالك إسطبل الطنايا والمدرب موسى اللاحق والخيال خالد الرويشد، والشوط الرابع الجواد «محترز» والمالك إسطبل الطنايا والمدرب موسى اللاحق والخيال خالد الرويشد.