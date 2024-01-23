تونس ترفع شعار «لا بديل عن الفوز أمام جنوب أفريقيا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم التعثر غير المتوقع في أول جولتين من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، ما زال منتخب تونس يمتلك فرصة كبيرة في بلوغ دور الـ16، لكن بشرط أن يسجل انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة القارية.

مواجهة حاسمة

يخوض منتخب تونس (نسور قرطاج) مواجهة حاسمة أمام جنوب أفريقيا اليوم في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، ولا بديل أمامه سوى الفوز على منتخب (الأولاد)، للتأهل.

الفوز سيضمن لتونس احتلال المركز الثاني أو الثالث بالمجموعة الخامسة، وبالتالي سيحجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 عن مجموعته، أو سيصعد للدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الـ6 بالدور الأول للمسابقة.

وبدأ منتخب تونس الفائز بنسخة 2004 بكأس أمم أفريقيا، مشواره في نسخة أبيدجان بهزيمة تاريخية

صفر/ 1 أمام ناميبيا، التي سجلت الانتصار الأول في تاريخها بالبطولة القارية.

زلزال ضربة البداية

بعد زلزال ضربة البداية، عاد (نسور قرطاج) للتعثر، لكن هذه المرة بالتعادل 1/ 1 مع مالي، وبعد المباراة ذكرت تقارير إعلامية أن اتحاد كرة القدم التونسي تقدم باحتجاج لنظيره الأفريقي (كاف) ضد الطاقم التحكيمي للمباراة، لتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 45، بعد سقوط يوسف المساكني في منطقة جزاء مالي، عقب تعرضه للدفع من جانب أحد مدافعي المنتخب المالي، واعترض لاعبو تونس وطالبوا الحكم باللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، لكن الغاني دانيال أمر باستكمال اللعب.

لا بديل عن الفوز

حصد منتخب تونس نقطة واحدة من أول مباراتين له، ليتذيل ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا صاحبة المركز الثاني. كما تمتلك ناميبيا 3 نقاط وتحل في المركز الثالث مقابل 4 نقاط لمالي في الصدارة.

ويدخل منتخب تونس المباراة أمام جنوب أفريقيا رافعا شعار لا بديل عن الفوز، إذ إن أي نتيجة أخرى ستعني خروج نسور قرطاج بنسبة كبيرة من البطولة القارية، في الوقت الذي سيكون التعادل أو الفوز كافيا لمنتخب الأولاد للمضي قدما في البطولة.

قبل مواجهة تونس وجنوب أفريقيا