ميلان يوافق على إعارة نجمه الشاب إلى هذا النادي

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ميلان توصل لاتفاق لانتقال لاعبه دافيد بارتيساجي إلى نادي فروزينوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن ميلان وفروزينوني توصلوا إلى اتفاق بشأن انتقال بارتيساجي مؤقتًا على سبيل الإعارة إلى ملعب ستيربي حتى نهاية الموسم.

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وسينضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 18 عامًا إلى فريق أوزيبيو دي فرانشيسكو على سبيل الإعارة، لكن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء، لذلك سيعود المدافع الإيطالي إلى سان سيرو في نهاية الموسم.

وبحسب التقرير، فقد تغلب فروزينوني على منافسة مونزا والفريق السويسري إف سي لوزان.

وشارك بارتيساغي في سبع مباريات في جميع المسابقات مع فريق ميلان الأول هذا الموسم، بما في ذلك مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وظهر بارتيساجي لأول مرة في الدوري الإيطالي في مباراة هيلاس فيرونا في سبتمبر 2023.

مع توقيع فيليبو تيراتشيانو من هيلاس فيرونا وظهور أليكس خيمينيز مؤخرًا مع الفريق الأول، وافق ميلان على إعارة بارتيساغي حتى يونيو، لكن الروسونيري سيحتفظ بإعادة اللاعب الذي يرتبط بعقد في ملعب سان سيرو حتى يونيو 2026.