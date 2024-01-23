ريال مدريد يجدد عقد إيدير ميليتاو حتي 2028

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء تجديد عقد البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتي 2028.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر منصة " إكس " : " أنهت إدارة الملكي اتفاقها مع إيدير ميليتاو على تمديد عقده، ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2028" .

وكان ميليتاو تعرض لاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ويغيب عن صفوف ريال مدريد منذ أغسطس الماضي.

ويذكر أن ميليتاو صاحب الـ25 عاما أنضم لصفوف ريال مدريد موسم 2019 قادما من بورتو البرتغالي ، وشارك مع الملكي في 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.