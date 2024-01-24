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ريال مدريد يمدد عقد قلب الدفاع البرازيلي ميليتاو

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المنامة - ياسر ابراهيم - مدد نادي الإسباني اليوم الثلاثاء عقد مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو حتى عام 2028.

وعبّر اللاعب البرازيلي عقب الإعلان عن تمديد عقده مع الفريق الملكي قائلاً "أنا سعيد جدا بتجديد عقدي، هلا مدريد!"

وفاز ميليتاو مع ريال مدريد بلقب ، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية، والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك، كما توّج بلقب كأس السوبر الإسبانية 3 مرات.

وكان اللاعب الدولي البرازيلي ميليتاو البالغ من العمر 26 عاماً انضم إلى ريال مدريد في العام 2019 قادماً من بورتو البرتغالي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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