موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الياباني لملاقاة نظيره منتخب إندونيسيا غداً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الثمامة " بقطر.

ويتواجد المنتخب الياباني في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كلا من " العراق، فيتنام وإندونيسيا".

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة " Alkass EXTRA ONE HD"، بالإضافة إلى قنوات " Abu Dhabi Asia 1".

ويدخل المنتخب الياباني المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب إندونيسيا في المركز الثالث بالمجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الياباني.