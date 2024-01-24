الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
اليابان - إندونيسيا 15:30
العراق - فيتنام 15:30
كأس إفريقيا
جنوب إفريقيا - تونس 21:00
ناميبيا - مالي 21:00
زامبيا - المغرب 00:00
تنزانيا - الكونغو 00:00
كأس الرابطة الإنجليزية
فولهام - ليفربول 00:00
كأس ملك إسبانيا
مايوركا - جيرونا 22:30
بلباو - برشلونة 00:30
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - يونيون برلين 23:30
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