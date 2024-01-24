اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

اليابان - إندونيسيا 15:30

العراق - فيتنام 15:30

كأس إفريقيا

جنوب إفريقيا - تونس 21:00

ناميبيا - مالي 21:00

زامبيا - المغرب 00:00

تنزانيا - الكونغو 00:00

كأس الرابطة الإنجليزية

فولهام - 00:00

كأس ملك إسبانيا

مايوركا - جيرونا 22:30

بلباو - 00:30

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - يونيون برلين 23:30

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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