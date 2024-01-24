الامارات | النصر يفاجئ منتخب تونس في «سلة دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا النصر آماله بالتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بفوزه على ضيفه منتخب تونس بفارق أربع نقاط (80-76)، أمس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ33 وتمتد حتى 28 يناير الجاري. وأضاف «العميد» انتصاره الثاني في البطولة، معززاً رصيده إلى ست نقاط، متشاركاً من خلالها الصدارة المؤقتة مع كل من الرياضي اللبناني وأهلي بنغازي الليبي، إضافة إلى المنتخب التونسي، خصوصاً أن الرياضي خاض في ساعة متأخرة من أمس لقاء صدارة المجموعة أمام أهلي بنغازي. وبات النصر مطالباً بالفوز غداً على الرياضي اللبناني في الجولة الختامية من دوري المجموعات لضمان تأهله للدور ربع النهائي.

واستفاد النصر من تفوقه على صعيد الرميات الثنائية، بتسجيله نسبة نجاح بلغت 52% عبر 23 رمية ناجحة من أصل 44 سددها لاعبو «العميد»، مقارنة بنسبة نجاح للمنتخب التونسي عن الرميات ذاتها اقتصرت على 46% (15 من 22).

كما أسهم تفوق النصر من حيث المتابعات (الكرات المرتدة عن السلة) من الناحيتين الهجومية والدفاعية، في صنع الفارق، مع 39 محاولة التقاط ناجح للاعبي «العميد» مقارنة بـ32 لـ«نسور قرطاج».

وعرف النصر كيفية ضمان انتصاره على المنتخب التونسي، بنيل لاعبي «العميد» الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع بواقع (27-14 و19-15)، فيما لم يشفع لـ«نسور قرطاج» نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث (23-16 و22-18)، التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

وقال مدرب النصر حسام الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: إن «سر تألق النصر أمام تونس، يعود لقدرة اللاعبين على تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها في مباراتهم الأخيرة أمام سلا المغربي، والتي خسرها النصر بنتيجة (99-78)».

وأوضح «رغم التحديات البدنية التي واجهت الفريق لخوضه مباراة من العيار الثقيل بعد أقل من 24 ساعة، إلا أن لاعبي النصر كانوا على قدر المسؤولية في تصحيح الأخطاء التي وقعوا بها في مباراتهم السابقة أمام سلا المغربي». وأضاف: «إغلاق المنافذ الدفاعية، والقدرة على تحقيق معدلات مرتفعة عن الرميات الثنائية، إضافة إلى التفوق على صعيد الكرات المرتدة عن السلة (الريباوند)، سواء هجومياً أو دفاعياً أعطانا القدرة على حسم المباراة».

وأضاف: «إيقاف خطورة لاعبي المنتخب التونسي خصوصاً صانع ألعاب المنتخب حسام عباده، ساعد إلى حدٍ كبير في إبطاء وتيرة لعب التونسيين بجانب إبطال خطورتهم على صعيد الرميات الثلاثية، التي تعد واحدة من أهم نقاط القوة لديهم».

واختتم: «الفوز على تونس أحيا آمالنا بالعبور إلى الدور ربع النهائي، المروهون بالفوز على الرياضي في مباراتنا الأخيرة، أو عبر خسارة المنافسين سلا المغربي أو الحكمة صاحبي رصيدي ثلاث نقاط ونقطتين، في مبارياتهما المتبقية، ما سيمنحنا على أقل تقدير حسم المركز الرابع».

مباريات اليوم:

- سلا المغربي - منتخب تونس 15:15.

- منتخب الإمارات X الوحدة السوري 17:15.

- هومنتمن اللبناني X بيروت اللبناني 19:15.

- سترونغ جروب الفلبيني X أهلي طرابلس 21:15.