الامارات | الغساني يعيد شحن رصيد المنتخب في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لحق المنتخب الوطني بركب المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، على الرغم من خسارته أمام إيران (1-2)، أمس، على ملعب المدينة التعليمية، في الدوحة.

واستفاد «الأبيض» من فارق الأهداف مع نظيره الفلسطيني، بعد أن تساويا في عدد النقاط برصيد أربع نقاط، في حين تأهل المنتخب الإيراني متصدراً للمجموعة الثالثة، بحصوله على العلامة الكاملة.

وكان «الأبيض» في طريقه لدخول حسابات معقدة للتأهل، لكن يحيى الغساني تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة (90+3)، بعدما كانت إيران قد تقدمت بهدفين سجلهما مهدي طارمي «26 و65»، ليمنحه هذا الهدف الأفضلية على مستوى التسجيل، بعدما أحرز خمسة أهداف في مبارياته الثلاث، بينما استقبل أربعة أهداف، في حين سجلت فلسطين خمسة أهداف واستقبلت مثلها، فحصل «الأبيض» على المركز الثاني في المجموعة.

وجاءت المباراة متقلبة في أحداثها، ومثيرة في تفاصيلها، إذ بدأ «الأبيض» المواجهة في أول 20 دقيقة، متماسكاً من الناحية الدفاعية من دون أن يتعرض مرماه لأي تهديد حقيقي، معتمداً على الهجمات المرتدة، خصوصاً على الأطراف، لكن اللمسة الأخيرة لم تكتمل على النحو المطلوب.

وبدأت خطورة المنتخب الإيراني تظهر مع الدقيقة 21، حينما غمز سردار أزمون كرة رأسية علت الكرة العارضة.

واستمر الضغط الإيراني على دفاع «الأبيض»، وألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله علي جولزاده بداعي التسلل «35».

ولم يتحرك الجهاز الفني مع بداية الشوط الثاني لتنشيط خطوط الفريق، خصوصاً على مستوى الهجوم، فاحتفظ بالعناصر نفسها التي خاض بها المواجهة مع استمرارية الأفضلية للفريق الإيراني الذي هدد مرمى خالد عيسى بتسديدة كانت قوية عن طريق مهدي طارمي، مرت بمحاذاة القائم الأيمن «53».

وكانت أخطر فرص الإمارات في المباراة مع التسديدة التي أطلقها عبدالله رمضان من خارج الصندوق، ومرت بجانب القائم «59».

وحصل «الأبيض» على ضربة جزاء في توقيت مثالي للغاية، بعد تعرض الغساني للعرقلة من جانب المدافع حسين كنعاني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو انبرى لها الغساني على الرغم من أن كايو كان في طريقه للتسديد، ليتصدى لها الحارس الإيراني، ويحرم منتخبنا من التعادل «64».

وانقلبت المباراة بعد ذلك بتلقيه هدفاً ثانياً عبر مهدي طارمي الذي سدد من داخل الصندوق في سقف المرمى «65».

وعاد الإيرانيون ليسجلواً هدفاً ثالثاً عن طريق سردار أزمون كان كفيلاً بقتل المباراة، لكن مساعد الحكم تدخل وأشار إلى وجود اللاعب في موقف تسلل «68»، ثم عاد (الفار) ليتدخل ويُلغي هدفاً آخر سجله محمد موهيبي لوجود خطأ في حق ماجد راشد قبل التسجيل «85».

ونجح الغساني في تصحيح خطئه، وسجل هدف تقليص الفارق، بعد مجهود فردي رائع، أنهاه بتسديدة مُحكمة استقرت على يسار الحارس «90+3».

إحصاءات المباراة

الأهداف

- الإمارات: يحيى الغساني «90+3».

- إيران: مهدي طارمي «26 و65».

الاستحواذ

الإمارات: 33%.

إيران: 67%.

الضربات الركنية

- الإمارات: 1.

- إيران: 4.

الأبيض يتخطى دور المجموعات للمرة الخامسة

تخطى المنتخب الوطني لكرة القدم دور المجموعات للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم آسيا من أصل 11 مرة حينما شارك للمرة الأولى في نهائيات البطولة التي جرت عام 1980 في الكويت.

وبعد أن ودّع «الأبيض» الدور الأول في أول ثلاث بطولات شارك فيها، تمكن في نسخة البطولة التي جرت عام 1992 في اليابان من بلوغ الدور نصف النهائي، وخسر من السعودية، وعاد في النسخة التي استضافتها الإمارات عام 1996 وبلغ الدور النهائي، وخسر من السعودية أيضاً بركلات الترجيح.

وكرر المنتخب الوطني تأهله للدور نصف النهائي في نسخة أستراليا عام 2015، وخسر من الدولة المضيفة، وعاد سوء الحظ ليعاند الأبيض في الدور نصف النهائي في نسخة البطولة الماضية التي جرت في أبوظبي بخسارته من المنتخب القطري.

ولعب المنتخب في المجموعة الثالثة بأمم آسيا المقامة حالياً في الدوحة إلى جانب هونغ كونغ وفلسطين وإيران، ليتأهل وصيفاً برصيد أربع نقاط.

المنتخب يواصل طريق المنافسة في أمم آسيا «قطر 2023» أ.ف.ب