الامارات | 4 وديات تجهز «سيدات سلة الشارقة» للدورة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى فريق الشارقة الأول لكرة السلة للسيدات معسكره التحضيري الخارجي الأخير الذي جرى على مدار أسبوع كامل في تونس استعداداً لمنافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تحتضنها الشارقة من الثاني إلى الـ12 من فبراير المقبل.

تخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية متدرجة المستوى مع أبرز فرق الدوري التونسي للسيدات.

بدأ الفريق مبارياته بلقاء فريق الملعب التونسي، ثم مواجهة مع الهلال الرياضي وأخرى مع الزهرة الرياضي، قبل أن يختتم بمواجهة فريق الأمل، بطل النسخة السابقة من البطولة العربية.

من جانبه، أكد المدرب وليد الحجري أن نتائج المرحلة الأخيرة من التجهيز ستظهر بصورة جلية خلال منافسات الدورة.

ضمت البعثة الرياضية رئيسة قسم الألعاب الجماعية في النادي، فاطمة العليلي، والمدرب وليد الحجري، ومساعدة المدرب منية ماشلية، وأخصائية علاج مها الرقيق، و13 لاعبة، هن: روضة روباري، سارة المهيري، مريم عادل، أمل بن حيدر، علياء النقبي، شمسة الشحي، سهيلة عباس، آلاء بسام فؤاد، ميثاء مبارك، اليازية سلطان، جوفانا منديتش، ميفان سيمونس، وجاسمين كارسون.