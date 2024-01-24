الامارات | ختام بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ بمشاركة 412 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ على مدار ثلاثة أيام في فيستيفال دبي أرينا بمشاركة 412 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 نادياً.

شهد ختام منافسات البطولة رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عبدالله النيادي.

وتصدر نادي تايجر كيك بوكسينغ منافسات (كي 1)، وحل بعده جيمنيشن أبوظبي، فيما جاء أبوظبي مواي تاي ثالثاً، في حين تصدر منافسات (البوينت فايت) فريق الخليج، وجاء جيمنيشن ثانياً، فيما وقف بالمرتبة الثالثة تايجر كيك بوكسينغ.

وتصدر الترتيب العام في ختام البطولة «تايجر كيك بوكسينغ»، وحل ثانياً فريق جيمنيشن أبوظبي، وثالثاً الخليج.