ميدو: لو كنت مكان صلاح لقررت الاستمرار مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه كان سيفضل الاستمرار في معسكر الفراعنة، إذا تعرض للإصابة التي تعرض لها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حاليًا نحن في فترة أجندة دولية، ومحمد صلاح من حق المنتخب وفقًا للوائح الفيفا".

وأضاف: "يجب موافقة محمد صلاح أولًا، وأن يتحدث ليفربول مع اتحاد الكرة المصري، من أجل عودة اللاعب إلى إنجلترا خلال فترة بطولة كأس إفريقيا".

وتابع: "الاتحاد المصري لكرة القدم أدار الأزمة بشكل خاطئ، وتفاجأ أن صلاح ليس لديه مانع بالعودة إلى ليفربول، ليس معنى ذلك أنه لا يحب منتخب مصر أو مغرور أو متعالي، هو فقط مختلف، وتفكيره مختلف عنّا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لو كنت مكان محمد صلاح لرفضت طلب ليفربول وقررت الاستمرار في معسكر المنتخب، ولكن ربما طريقة تفكيري هذه هي أحد أسباب تعطيل مسيرتي في أوروبا".